Житель Мордовии вымогал у почтальона пенсию

Сотрудники полиции арестовали 53-летнего жителя Старошайговского района Мордовии по подозрению в вымогательстве у сотрудницы почты.

Как стало известно, мужчина требовал 8 000 рублей. Якобы в день получения пенсии женщина не отдала положенные ему средства. Почтальон, боясь за собственную жизнь, отдала ему средства, хотя день назад уже отдавала односельчанину его пенсию.

Женщина написала заявление о привлечении гражданина к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что виновник смертельного ДТП в Мордовии оплатил моральный вред квартирой.

Источник: izvmor.ru