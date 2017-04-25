Житель Мордовии попался с 40 граммами "маковой соломки"

В Мордовии за наркотики арестовали двух граждан.

Сообщается, что у жителя Ичалковского района наркополицейскими выявлена марихуана весом свыше 30 грамм.

Второй факт был зарегистрирован в Торбеевском районе, где оперативниками в доме гражданина была изъята "маковая солома" массой 40,5 грамма.

Оба задержанных сообщили, что собрали наркотик прошлым летом для личного использования.

На данный момент стражи порядка проверяют их на причастность к совершению аналогичных правонарушений.

Как сообщалось ранее, сразу четверо жителей Саранска попались с наркотиками.

Источник: izvmor.ru