Житель Мордовии попался с 40 граммами "маковой соломки"

В Мордовии за наркотики арестовали двух граждан.
Сообщается, что у жителя Ичалковского района наркополицейскими выявлена марихуана весом свыше 30 грамм.
Второй факт был зарегистрирован в Торбеевском районе, где оперативниками в доме гражданина была изъята "маковая солома" массой 40,5 грамма.
Оба задержанных сообщили, что собрали наркотик прошлым летом для личного использования.
На данный момент стражи порядка проверяют их на причастность к совершению аналогичных правонарушений.
Как сообщалось ранее, сразу четверо жителей Саранска попались с наркотиками.
Источник: izvmor.ru