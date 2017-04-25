В Саранске превышен план по высадке деревьев

В рамках акции "Народный сквер" в Саранске было высажено почти 1600 саженцев различных деревьев.
Как сообщили в мэрии, это больше запланированной нормы. Изначально было запланировано посадить только лишь 1376 деревьев, однако участники акции данной весной оказались весьма активными.
По поручению руководителя Саранска Петра Тултаева, в ближайшее время хвойными деревьями озеленят территорию в районе Ремзавода.
Как сообщалось ранее, в Саранске чиновники повторно выйдут на субботник, запланированный на 29 апреля.
Источник: izvmor.ru