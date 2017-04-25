В Мордовии грузовик протаранил легковушку: есть пострадавший

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Краснослободском районе, где шофер на "КамАЗе" протаранил вазовскую "четырнадцатую".

Вследствие столкновения водитель ВАЗа получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пострадал водитель грузового автомобиля. Виновником ДТП стал сам пострадавший. Он не справился с управлением и въехал в металлическое дорожное ограждение. С различными травмами водитель был госпитализирован.

Источник: izvmor.ru