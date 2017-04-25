В Саранске 26 апреля будет временно ограничено движение транспорта

Завтра, 26 апреля, в центре Саранска временно ограничат движение транспорта.

Сообщается, что с 9:30 до 11:00 будет запрещен проезд по пр. Ленина (от ул. Коммунистической до ул. Советской), ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Демократической), ул. Демократической (от ул. Коммунистической до ул. Советской) и ул. Красноармейской (от ул. Саранской до ул. Советской).

Данное ограничение связано с проведением шествия и траурного митинга, организованного республиканской общественной организацией инвалидов "Союз-Чернобыль".

Как сообщалось ранее, отопительный сезон в Саранске завершится уже в этот четверг, 27 апреля, а не 1 мая.

Источник: izvmor.ru