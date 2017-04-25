В Саранске конфисковали очередную фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей

В полицию Саранска обратилась работница одного из банков и сообщила, что при проверке старой купюры в 5 000 рублей, поступившей от жительницы города, поняла, что она поддельная.

Как стало известно, ее принесла индивидуальная предпринимательница, которая занимается реализацией одежды. В конце смены при пересчете выручки данная банкнота вызвала сомнения, и женщина решила проверить ее и принесла в банк.

На данный момент ведется розыск фальшивомонетчиков.

Как сообщалось ранее, в Мордовии студентка стала жертвой сетевых мошенников.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия