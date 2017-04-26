Трое граждан Таджикистана фиктивно прописались в Саранске

В Саранске зафиксирован факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Сотрудники миграционной полиции установили, что 30-летний безработный житель Ленинского района фиктивно прописал в своей квартире троих граждан Таджикистана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

На самом деле, указанные граждане по данному адресу не проживали.

Сейчас оперативники проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил центр социальной поддержки "Милосердие" в Рузаевке.

Организация работает при Свято-Троицком храме. Владыка осмотрел здания центра, и, совершив чин освящения, пообщался с его посетителями.

Источник: МВД РМ