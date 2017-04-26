Продавца из Мордовии накажут за продажу пива подростку

Продавец из Торбеевского района республики попала под уголовное дело за продажу пива 16-летнему школьнику.

Сообщается, что женщина продала несовершеннолетнему 10 банок пива. Отметим, что в январе текущего года сотрудница магазина уже привлекалась к административной ответственности за подобное преступление.

На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей.

Как сообщалось ранее, в Саранске конфисковали очередную фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru