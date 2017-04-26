В Мордовии от гриппа и ОРВИ планируется привить 40% населения

В эпидсезон 2017-2018 гг. в Мордовии планируется привить 320 000 человек за счет федерального бюджета, что составит 40 процентов от общей численности жителей республики.

Согласно мнению экспертов, эффективность вакцинации составляет 80-90%. С помощью прививок предотвращено свыше 200 000 случаев гриппа, некоторые из которых могли закончиться осложнениями.

Напомним, что в прошлый эпидсезон в Мордовии против гриппа было привито чуть более 300 000 человек либо 37,2% от общей численности жителей.

Как сообщалось ранее, в Мордовии летние лагеря и санатории обработают от клещей.

Источник: izvmor.ru