Центральный автовокзал Москвы перестанет принимать рейсы из Мордовии

Из-за реконструкции Центрального автовокзала в Москве у станции метрополитен "Щелковская" рейсы из Мордовии переносятся в иное место. Это будет станция "Центральная".

Как информирует пресс-служба предприятия "Мособлвокзалы", туда будут приходить рейсы из Мордовии: "Москва – Ардатов", "Москва — Саранск" и "Москва — Темников".

Столичные СМИ полагают, что первое время нервотрепка пассажирам из-за переноса будет гарантирована.

Как сообщалось ранее, в Мордовии от гриппа и ОРВИ планируется привить 40% населения.

Источник: izvmor.ru