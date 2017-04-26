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Студентка из Саранска выиграла всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Студентка из Саранска выиграла всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Саранская спортсменка Ирина Шмелева выиграла соревнования Российского студенческого спортивного союза по тяжелой атлетике, которые прошли в Москве.

Как сообщили в МГУ им Огарева, Шмелева выступала в весовой категории до 53 кг. Девушка учится в институте электроники и светотехники.

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из вузов России.

Как сообщалось ранее, два дзюдоиста из Мордовии завоевали медали на чемпионате ПФО в Самаре. В весовой категории до ста килограмм победу завоевал Аслан Джиоев. Серебряным призером стал Ибрагим Маргиев.


Источник: izvmor.ru