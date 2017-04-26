Студентка из Саранска выиграла всероссийский турнир по тяжелой атлетике

Саранская спортсменка Ирина Шмелева выиграла соревнования Российского студенческого спортивного союза по тяжелой атлетике, которые прошли в Москве.

Как сообщили в МГУ им Огарева, Шмелева выступала в весовой категории до 53 кг. Девушка учится в институте электроники и светотехники.

Всего в турнире приняли участие более 100 спортсменов из вузов России.

Как сообщалось ранее, два дзюдоиста из Мордовии завоевали медали на чемпионате ПФО в Самаре. В весовой категории до ста килограмм победу завоевал Аслан Джиоев. Серебряным призером стал Ибрагим Маргиев.

Источник: izvmor.ru