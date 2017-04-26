В Саранске демонтируют гаражи для расширения Солнечной улицы

В Саранске на улице Солнечная будут демонтированы металлические гаражи.

Как сообщили в мэрии, на их месте будет обустроена разворотная площадка для общественного транспорта.

Помимо этого на улице планируется расширить проезжую часть, а для этого строения следует убрать.

На данный момент с владельцами металлических гаражей ведутся переговоры. Собственников просят освободить боксы, для того чтобы их можно было перенести на специально отведенные площадки.

Как сообщалось ранее, из-за Первомая в Саранске ограничат движение и исключат парковку.

Источник: izvmor.ru