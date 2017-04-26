В Мордовии коммунальная служба устроила несанкционированную свалку

Сотрудники республиканской прокуратуры проверила работу коммунальной службы в Атюрьевском районе.

Сообщается, что предприятие "Коммунсервис" без лицензии проводит сбор и вывоз твердых коммунальных отходов различного класса опасности у нескольких компаний и учреждений, а вывозит все это на несанкционированную свалку.

В итоге в отношении руководителя ООО "Коммунсервис" возбуждено 2 дела об административных правонарушениях.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии проверила соблюдение земельного и водного законодательства в Краснослободском районе. Местная власть незаконно распорядилась земельным участком с прудом и передала его в аренду бизнесмену.

Источник: izvmor.ru