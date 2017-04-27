Кассир магазина бытовой техники в Саранске присвоил 77 тысяч рублей

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении продавца одного из магазинов бытовой техники и электроники в Саранске.

Сообщается, что 24-летний гражданин на протяжении пары месяцев присваивал себе выручку работодателя. Общая сумма ущерба составила 77 000 рублей.

На данный момент он в абсолютно во всем сознался и раскаялся в свершенном. Обнаружилось, что на кражу юноша пошел из-за невысокого материального положения. Теперь же молодому человеку светит 2 года колонии.

Как сообщалось ранее, в Мордовии к суду готовится мужчина, зарезавший хозяина дома.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия