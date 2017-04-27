В Мордовии задержали водителя с поддельным водительским удостоверением

В Мордовии сотрудники ГИБДД арестовали шофера с липовым водительским удостоверением.

Сообщается, что работниками дорожной полиции остановлена "ГАЗель", за рулем которой пребывал житель Теньгушевского района. При проверке документов он представил подозрительную "корочку". Как обнаружилось, права он купил в Москве.

Теперь же, в соответствии с законом, водителю светит лишение свободы на срок до 2-х лет.

Как сообщалось ранее, на территории республики за одни сутки поймали 6 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Троих из них задержали в Саранске.

Источник: izvmor.ru