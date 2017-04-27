В Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода и скрылся

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился в Ковылкинском районе, где в лесной чаще скутерист совершил наезд на прогуливающегося по просеке мужчину. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП.
В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков. Оказалась, что пациент был нетрезв.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщалось ранее, в Саранске женщина пострадала при падении в автобусе. Происшествие случилось на улице Веселовского в салоне автобуса №44, где 60-летняя женщина не удержалась на ногах в момент внезапного торможения.
Источник: izvmor.ru