В Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода и скрылся

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Ковылкинском районе, где в лесной чаще скутерист совершил наезд на прогуливающегося по просеке мужчину. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП.

В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков. Оказалась, что пациент был нетрезв.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске женщина пострадала при падении в автобусе. Происшествие случилось на улице Веселовского в салоне автобуса №44, где 60-летняя женщина не удержалась на ногах в момент внезапного торможения.

Источник: izvmor.ru