В Мордовии автоледи сбила пенсионерку, а потом врезалась в "УАЗ"

В Ромодановском районе произошло ДТП.
Инцидент случился в с. Пятина, где 37-летняя автоледи на ВАЗе совершила наезд на идущую по обочине пенсионерку, после чего на "встречке" врезалась в УАЗ.
В результате происшествия пенсионерку госпитализировали с переломом берцовой кости и ушибами. Водители трезвые.
Как сообщалось ранее, в Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП. В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков.
Источник: izvmor.ru