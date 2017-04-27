В Мордовии автоледи сбила пенсионерку, а потом врезалась в "УАЗ"

В Ромодановском районе произошло ДТП.

Инцидент случился в с. Пятина, где 37-летняя автоледи на ВАЗе совершила наезд на идущую по обочине пенсионерку, после чего на "встречке" врезалась в УАЗ.

В результате происшествия пенсионерку госпитализировали с переломом берцовой кости и ушибами. Водители трезвые.

Как сообщалось ранее, в Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП. В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков.

Источник: izvmor.ru