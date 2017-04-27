В Мордовии бывший санитар психбольницы отрезал голову жене

Житель Мордовии убил и расчленил свою супругу.

Сообщается, что правонарушение произошло в поселке Звездный. Некоторые части тела женщины обнаружили сегодня. На данный момент представители полиции ищут голову потерпевшей.

По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии сельчанка за деньги "приютила" у себя мужчин из Армении. Прежде судимая 37-летняя женщина из с. Оброчное решила поправить собственное финансовое состояние.

Источник: izvmor.ru