В Мордовии бывший санитар психбольницы отрезал голову жене

Житель Мордовии убил и расчленил свою супругу.
Сообщается, что правонарушение произошло в поселке Звездный. Некоторые части тела женщины обнаружили сегодня. На данный момент представители полиции ищут голову потерпевшей.
По предварительным данным, мужчина страдает психическим заболеванием. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщалось ранее, в Мордовии сельчанка за деньги "приютила" у себя мужчин из Армении. Прежде судимая 37-летняя женщина из с. Оброчное решила поправить собственное финансовое состояние.
Источник: izvmor.ru