Жителей Саранска почти на неделю оставят без горячей воды

В Саранске со 2 по 7 мая пройдет плановое отключение горячего водоснабжения.

Плановое отключение пройдет по следующим адресам: ул. А.Невского, д. 101а,103; ул. Гагарина, д. 68а,108а; ул. Верещагина, д. 37; ул. Республиканская, д. 96,96а,98,100.104,143,143а.

Сообщается, что в этот период будут проходить гидравлические испытания систем водоснабжения.

Как сообщалось ранее, Центральный автовокзал Москвы перестанет принимать рейсы из Мордовии. Столичные СМИ полагают, что первое время нервотрепка пассажирам из-за переноса будет гарантирована.

Источник: izvmor.ru