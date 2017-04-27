Мордовские полицейские нашли голову убитой жительницы поселка Звездный

Голова жительницы поселка Звездный, которую жестоко убил ее супруг, была обнаружена в овраге.

Напомним, что местный житель расправился со своей супругой, топором отрубив ей голову. Предполагалось, что отсеченную часть тела он выбросил в речку. Розыски продолжались несколько часов, вследствие которых представители полиции обнаружили голову в овраге, который находится в 200 метрах от дома.

Как сообщалось ранее, отец сам позвонил своей дочери и заявил, что "убил мать". Испуганная девушка отправила в родительский дом собственного мужа, который выявил на балконе обезглавленное тело тещи.

Источник: izvmor.ru