В Саранске забили фонтаны

В столице республики забили фонтаны.

Жители и гости города могут полюбоваться прекрасным зрелищем у монумента "Навеки с Россией".

Как заявили в мэрии, в Саранске проходят пуско-наладочные работы. По очереди будут проверены все без исключения фонтаны.

Напомним, что официально сезон фонтанов стартует 1 мая.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Солнечная будут демонтированы металлические гаражи, а на их месте будет обустроена разворотная площадка для общественного транспорта. Помимо этого, на улице планируется расширить проезжую часть, а для этого строения следует убрать.

Источник: izvmor.ru