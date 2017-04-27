Житель Саранска пострадал при пожаре

В Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на ул. 2-я Набережная, где выгорел дом на площади в 40 кв.м. В результате пожара пострадал один человек.

О состоянии пострадавшего не сообщается. На данный момент подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 12 человек.

Пожар случился в районе ТЭЦ-2. Когда спасатели прибыли на место вызова, на первом этаже трехэтажного здания горел коридор. Едкий дым заполнил все три этажа.

Источник: izvmor.ru