В Мордовии завхоз сбил школьника и скрылся

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился у Атюрьевской школы №1, где завхоз учебного учреждения без прав на незарегистрированном квадрацикле сбил пятиклассника. После этого мужчина уехал, но вскоре был задержан.

В результате инцидента у ребенка медики диагностировали сотрясение головного мозга, и он был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. На сотрудника школы уже составлено четыре административных протокола.

Как сообщалось ранее, в Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП. В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков.

Источник: izvmor.ru