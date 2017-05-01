Дмитрий Недвижай назначен главным арбитром матча "Зенит-2" - "Мордовия"

Стала известна бригада арбитров, которые будут работать на матче 35-го тура ФНЛ между "Зенитом-2" и "Мордовией".

Главным рефери назначен Дмитрий Недвижай из Ставрополя. Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Александр Дуденков (оба - Петрозаводск). Инспектор матча - Михаил Веселовский (Москва); делегат - Юрий Кузнецов (Москва).

Поединок "Зенит-2" – "Мордовия" состоится в субботу, 6 мая.

Напомним, в 34-м туре "Мордовия" на своем поле минимально уступила "Балтике" - 0:1. За 4 тура до конца чемпионата саранская команда имеет в активе 33 очка и занимает 18-ю позицию в турнирной таблице. От спасительного 15-го места, которое позволит сохранить прописку в ФНЛ, команду отделяют 3 очка.