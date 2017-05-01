Серийный похититель велосипедов пойман в Саранске

Полиция Саранска поймала вора, который украл несколько велосипедов. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина угнал транспортное средство из подъезда дома по улице Гожувской. Владелец велосипеда не стал заявлять о краже в полицию, но правоохранители узнали об этом при проведении оперативных мероприятий.

В ходе проверки было установлено, что задержанный ранее похитил еще один велосипед. В настоящее время он изъят и возвращен владельцу.

Как сообщалось ранее, жительница Лямбирского района обратилась в полицию с заявлением по поводу мошенничества. По словам пострадавшей, неизвестный мужчина выманил у нее деньги.

Источник: 13.мвд.рф