В Саранске сбили двух пешеходов

В Саранске произошли сразу два ДТП, в которых пострадали пешеходы. Как сообщили в республиканском ГИБДД, на улице Семашко водитель "десятки" при повороте сбил пенсионера. Пострадавший был госпитализирован.

Второе ДТП произошло на парковке около дома по улице Лодыгина. Водитель "Рено Меган" при движении задним ходом совершил наезд на молодого человека. Пострадавший также был доставлен в больницу, однако по причине несерьезных травм от госпитализации он отказался.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе шофер на "Ладе Ларгус" протаранил мопед с двумя школьниками. Оба мальчика были без мотошлемов.

Источник: gibdd.ru/r/13