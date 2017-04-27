В Мордовии водитель на "Ладе" сбил мопед с двумя подростками

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Дубенском районе, где шофер на "Ладе Ларгус" протаранил мопед с двумя школьниками.

Оба мальчика были без мотошлемов. Подростков с сотрясением головного мозга и ушибами доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, в Мордовии водитель скутера сбил в лесу пьяного пешехода. После столкновения неустановленный водитель сбежал с места ДТП. В результате столкновения пешеходу понадобилась помощь медиков.

Также ранее сообщалось о ДТП, в котором завхоз сбил школьника и скрылся.

Источник: izvmor.ru