В Астраханской области нашли труп туриста из Мордовии

На берегу реки Бахтемир в Астраханской области обнаружено тело жителя Мордовии. Мужчина был обнаружен возле палатки в Икрянинском районе, сообщили в пресс-службе местного МВД. Известно, что несчастный приехал в регион с туристической целью.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Как сообщалось ранее, жителя поселка Звездный, расчленившего свою жену, проверят на вменяемость. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 66-летний уроженец п. Звездный убил и расчленил свою жену. Фрагменты тела 60-летней женщины были обнаружены на балконе квартиры, в которой проживали супруги. Голову убитой полицейские обнаружили в овраге спустя несколько часов.

Источник: 30.мвд.рф