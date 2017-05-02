Два человека погибли в результате ночного пожара в Рузаевке

В ночь с 1 на 2 мая в Рузаевке произошел пожар, который унес жизнь двух человек. Трагедия случилась на улице Царева, где загорелся жилой дом, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло возгорание в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 12 человек.

Пожар случился в районе ТЭЦ-2. Когда спасатели прибыли на место вызова, на первом этаже трехэтажного здания горел коридор. Едкий дым заполнил все три этажа.

Кроме того, в Лямбирском районе возле п. Черемишево произошло загорание леса на площади 3 гектара.

Источник: 13.mchs.gov.ru