Мордовский пауэрлифтер выиграл Кубок России

В Кемерово прошел Кубок России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), участие в котором приняли и спортсмены из Мордовии. В весовой категории до 74 кг победу одержал Артур Машинский, выжавший штангу весом 245 кг. Серебряным призером соревнований стал Александр Громов, выступавший в весовой категории до 83 кг. Результат спортсмена - 280 кг, сообщили в КСШОР РМ.

Теперь пауэрлифтеров ждет чемпионат Европы, который пройдет в октябре в Испании.

Как сообщалось ранее, саранская спортсменка Ирина Шмелева выиграла соревнования Российского студенческого спортивного союза по тяжелой атлетике, которые прошли в Москве.

Как сообщили в МГУ им Огарева, Шмелева выступала в весовой категории до 53 кг. Девушка учится в институте электроники и светотехники.

Источник: КСШОР РМ