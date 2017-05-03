За выходные спасатели Мордовии более 300 раз тушили загоревшуюся траву

В течение минувших выходных пожарные Мордовии потрудились на славу. Как сообщает пресс-служба МЧС РМ, поступило несколько сотен вызовов.

С 29 апреля по 1 мая в республике потушено 14 пожаров, еще 324 раза горели мусор и сухая трава, ликвидировано 5 лесных пожаров. Огонь, несмотря на старания спасателей, уничтожил много бесхозных дач, заросших травой и кустарником. Во многих случаях пламя угрожало селам и объектам инфраструктуры. Те не менее пожарным удалось отстоять жилые дома.

Как сообщалось ранее, в ночь с 1 на 2 мая в Рузаевке произошел пожар, который унес жизнь двух человек. Трагедия случилась на улице Царева, где загорелся жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru