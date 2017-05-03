ДТП с 5-ю пострадавшими в мордовском поселке Умет устроил житель Московской области на "БМВ"

Стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в поселке Умет Зубово-Полянского района. Напомним, в том ДТП пострадали 5 человек.

В ГИБДД Мордовии сообщили, что ДТП устроил житель Московской области на "БМВ". Мужчина вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованные у обочины "Опель Астра" и "Ниву".

В результате инцидента в больницу попал виновник столкновения и ехавшая с ним 18-летняя девушка. С различными травмами также госпитализированы молодой человек 1986 г.р., девушка 1987 г.р. и женщина 1964 г.р., которые находились в "Опеле". У водителя взята кровь на анализ.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Большеберезниковском районе Мордовии пассажирка автомобиля "Лада Приора" выпала из салона во время движения.

Источник: gibdd.ru/r/13