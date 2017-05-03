"Нива" протаранила "семерку" в Мордовии, виновник скрылся

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, виновником которого стал водитель отечественной "Нивы". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, нарушитель протаранил вазовскую "семерку", после чего скрылся с места ЧП.

В результате аварии ехавшему в "семерке" ребенку 5 лет понадобился осмотр врачей. К счастью, он не получил серьезных травм.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в поселке Умет Зубово-Полянского района. Напомним, в том ДТП пострадали 5 человек.

ДТП устроил житель Московской области на "БМВ". Мужчина вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованные у обочины "Опель Астра" и "Ниву".

Источник: gibdd.ru/r/13