Водитель "Фольксвагена" насмерть сбил пенсионерку в Лямбирском районе

В Лямбирском районе 1 мая произошла авария, в результате которой погибла женщина. В ГИБДД Мордовии сообщили, что водитель на "Фольксваген Пассат" сбил пенсионерку 1947 г., которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения потерпевшая получила многочисленные травмы и умерла на месте.

По данному факту проводится проверка.

Ранее стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь на 1 мая в поселке Умет Зубово-Полянского района. Напомним, в том ДТП пострадали 5 человек.

Аварию устроил житель Московской области на "БМВ". Мужчина вылетел на встречную полосу и протаранил припаркованные у обочины "Опель Астра" и "Ниву".

Источник: gibdd.ru/r/13