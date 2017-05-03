В Чамзинке автомобилист на "девятке" сбил студента и сбежал с места ЧП

В Чамзинке под колеса автомобиля попал молодой человек. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент произошел вечером 1 мая.

Как стало известно, безработный на вазовской "девятке" ехал по пешеходной дорожке и сбил 22-летнего студента. Водитель с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан.

Пострадавший получил некоторые травмы, однако госпитализация ему не потребовалась – медицинская помощь была оказана на месте.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе Мордовии иномарка "Хендай Акцент" влетела в отбойник. Водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот протаранил металлическое ограждение проезжей части.

Источник: gibdd.ru/r/13