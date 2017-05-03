Житель Мордовии забил мать до смерти, требуя деньги на спиртное

В п. Примокшанский Ковылкинского района республики найдено тело 75-летней женщины.

Сообщается, что несчастная скончалась от шока и побоев. Следователями СКР по РМ совместно с оперативниками МВД задержан 41-летний сын погибшей.

Как выяснилось, утром 30 апреля он избил собственную мать за отказ дать наличных средств ему на алкоголь. Уже после этого он обнаружил средства у матери и приобрел на них выпивку. Вечером к ним домой зашла соседка и, увидев женщину лежащей на полу, вызвала "скорую помощь", но медики были уже бессильны.

На данный момент с подозреваемым работают следователи, собственную причастность к содеянному правонарушению он не отрицает. В ближайшее время гражданину будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала мужчину за наркопреступление.

Источник: izvmor.ru