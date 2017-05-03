Разбившийся под Ульяновском священник-байкер учился в Саранске

Разбившийся в аварии на трассе под Ульяновском священник учился в Саранске.

Напомним, что 1 мая на магистрали за Баратаевкой произошла трагедия с участием 2-х мотоциклов и 3-х автомобилей. Как заявили в областном ГИБДД, вследствие ДТП умерли 3 человека: 36-летний водитель мотоцикла Honda, 46-летний мужчина другого мотоцикла Honda и шофер "Логана". Байкеры неслись на жуткой скорости по "встречке".

За рулем одного из мотоциклов находился игумен Флавиан (Лапухов Юрий Александрович) — настоятель храма святой Татьяны поселка Октябрьский Чердаклинского района. Мужчина закончил духовное училище в Саранске.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии забил мать до смерти, требуя деньги на спиртное.

Источник: izvmor.ru