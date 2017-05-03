Мордовские борцы выиграли всероссийский турнир

Два юных спортсмена из Рузаевки выиграли всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Кантермана.

Участниками состязания стали 160 спортсменов из разных городов Российской Федерации. За победу боролись и воспитанники Николая Слесарева и Евгения Суднищикова. В результате упорной борьбы первое место в весовой категории до 46 килограмм завоевал Даниил Юсупов, а вот Антон Плотников завоевал первое место в весе до 50 килограмм.

Как сообщалось ранее, мордовский борец Артем Сурков примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе в Сербии.

Источник: izvmor.ru