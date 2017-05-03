Житель Саранска перепродал взятый в аренду отбойный молоток

Сотрудники полиции арестовали мужчину, подозреваемого в реализации отбойного молотка, взятого в пункте проката инструментов в Саранске.

Сообщается, что с заявлением о жульничестве пришел представитель офиса проката строительного оснащения. По его словам, гражданин взял в аренду инструмент и не вернул его в установленный срок. В качестве неких гарантий мошенник оставил копию собственного паспорта. Не получив назад принадлежащего компании собственности, владелец предпринял попытки отыскать клиента, однако на оставленный для связи номер телефона никто не отвечал. Стоимость ущерба прокатчик оценил в 50 000 рублей.

Аферистом выявился 41-летний, прежде судимый житель Светотехстроя. Он оформил в аренду инструмент, предварительно зная, что не вернет его обратно. Получив отбойный молоток, он успешно реализовал его за 20 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии забил мать до смерти, требуя деньги на спиртное.

Источник: izvmor.ru