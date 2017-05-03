Житель Мордовии ответит перед судом за убийство своей тети

Суд Мордовии вынесет приговор жителю Теньгушевского района, обвиняемому в убийстве родственницы.

Сообщается, что 45-летний гражданин пришел к собственной тете и стал требовать денег на алкоголь. Когда та отказала, он взял гвоздодер и ударил ее пару раз по голове, уже после чего скинул тело в подвал. Через некоторое время обвиняемый осознал, что совершил убийство и, решив скрыть следы правонарушения, сжег дом.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, житель Саранска перепродал взятый в аренду отбойный молоток.

Источник: izvmor.ru