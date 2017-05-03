Виталий Мутко предложил засчитывать саранским студентам волонтерство за практику

Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а также Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что участие волонтеров в мероприятиях ЧМ-2018 нужно засчитывать за учебную или производственную практику.

Напомним, что матчи мундиаля пройдут в России в 2018 году. Саранск будет принимать их на стадионе "Мордовия Арена". В футбольные волонтеры в республике записались сотни человек.

Как сообщалось ранее, стадион "Мордовия Арена", который строится в Саранске специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет окрашен в солнечный цвет.

Источник: izvmor.ru