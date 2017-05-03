Жительница Мордовии пострадала при пожаре в своем доме

В Ардатовском районе произошел пожар.

Инцидент случился в с. Баево. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, жилой дом и надворные постройки горели открытым пламенем. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

Вследствие пожара пострадала 78-летняя хозяйка дома. Надышавшуюся дымом пенсионерку доставили в больницу.

На данный момент эксперты выясняют причину возгорания.

Как сообщалось ранее, в Большеигнатовском районе республики произошел пожар, в результате которого сгорел виварий с животными. В результате пожара погибло 7 кроликов и 1 овца.

Источник: izvmor.ru