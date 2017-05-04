ХК "Мордовия" не будет продлевать контракт с Евгением Гладышевым

Защитник Евгений Гладышев не будет выступать за "Мордовию" в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Руководство и тренерский штаб клуба приняли решение не продлевать с ним контракт.

Гладышев, который является воспитанником челябинского хоккея, пришел в "Мордовию" в начале минувшего сезона, однако закрепиться в составе команды не смог. За весь сезон он провел меньше всех игр среди полевых игроков – 10.

"ХК "Мордовия" благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, еще один защитник ХК "Мордовия" Станислав Цицаров вошел в символическую пятерку игроков по итогам завершившегося первенства ВХЛ. Торжественная церемония определения лучших из лучших прошла в подмосковном отеле Hilton Garden.

Источник: hcmordovia.ru