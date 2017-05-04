Школьникам Саранска устроили "Фронтовые будни"

В преддверии празднования Дня Победы саранские школьники получили возможность окунуться в атмосферу "Фронтовых будней". Для детей и подростков сотрудниками Мордовского республиканского краеведческого музея им. И.Д. Воронина организованы интерактивные экскурсии.

Поскольку новый музейный комплекс лишь готовится к открытию, воронинцы проводят такие экскурсии непосредственно в школах. "Фронтовые будни" на себе уже прочувствовали ученики саранского лицея №26. Хранящиеся в музейном фонде пилотки и каски, армейские котелки, кружки и ложки и даже настоящий автомат вызвали особы интерес у лицеистов, которые охотно примерили на себя роль солдат.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подходит к завершению ежегодная акция "Обелиск". С 26 апреля по 4 мая студенты МГУ им. Огарева ремонтируют памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны и благоустраивают территорию вокруг них.

Источник: izvmor.ru