Пожар в жилом доме в Атяшево: уничтожена кровля, повреждено имущество жильцов

В Атяшево произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, кровля в четырехэтажном строении сгорела на площади более чем 100 кв. м.

На данный момент известно, что у жильцов верхних этажей сильно пострадало имущество.

Точный размер ущерба устанавливается. Информации о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, обнародованы подробности смертельного пожара, который произошел в Рузаевке в ночь с 1 на 2 мая. Напомним, в результате трагедии погибли 2 человека.

К моменту приезда спасателей пламенем была объята крыша и одна из квартир, в которой жил мужчина 1958 года рождения. Стоит отметить, что находился он в квартире только в теплое время года, так как в помещении не было света и отопления. Хозяин вел асоциальный образ жизни и нередко употреблял алкоголь.

Источник: 13.mchs.gov.ru