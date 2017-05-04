МГУ им. Н. П. Огарева соберет студентов ПФО на Турнир трех наук

В МГУ им. Н. П. Огарева пройдет региональный этап федерального студенческого Турнира трех наук среди студентов вузов ПФО. Мероприятие пройдет с 12 по 14 мая.

Сообщается, что задачи для команд опубликованы предварительно. В процессе научных боев участники представят суть собственных решений в виде докладов с презентациями. Каждое выступление должно объяснять физические, химические и биологические идеи, лежащие в основе решения.

Четыре лучшие команды пройдут в финал федерального студенческого Турнира, который пройдет в Воронеже этой осенью.

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Источник: izvmor.ru