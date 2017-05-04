В Мордовии освящен уникальный храм по образцу церкви 16 века

В с. Ясная Поляна торжественно освящен неповторимый православный монастырь в средневековом стиле, купола у него — не "луковки", а похожи на древние воинские шлемы. В позднем Средневековье подобные храма строили в Новгородской и Псковской землях.

На днях чин великого освящения новопостроенного собора святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны осуществил епископ Краснослободский и Темниковский Климент, в сослужении епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина. По окончании Божественной литургии преосвященный Климент наградил медалями III степени св. праведного Феодора Ушакова основателей нового храма — спонсоров, благодаря которым велось строительство.

Как сообщалось ранее, школьникам Саранска устроили "Фронтовые будни".

Источник: izvmor.ru