На "Мордовия-Арене" установили кровельные конструкции

На строящемся стадионе в Саранске "Мордовия-Арена" установлены все 88 внешних кровельных консолей.

Сообщается, что несущие конструкции, на которые будет монтироваться покрытие над зоной фойе и трибунами, имеют Г-образную форму. Они расположены приблизительно на одном расстоянии по замкнутой кривой. На данный момент также завершилось формирование их нижних частей. Внутренние конструкции консолей планируется установить в проектное положение вплоть до 20 мая.

Уже после этого строители приступят к монтажу покрытия кровли. Над зрительскими местами – это легкая пространственная металлоконструкция, наклоненная внутрь чаши футбольной арены для большего попадания солнечного света на газон.

Напомним, что ранее был утвержден цвет "Мордовия-Арены".

Источник: izvmor.ru