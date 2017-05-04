Житель Саранска наворовал со стройки инструментов на 30 тысяч

Полиция Мордовии арестовала ранее судимого жителя Саранска по подозрению в краже электроинструментов из строящегося частного дома.

Сообщается, что 60-летний владелец похищенного заметил вскрытое окно и отсутствие сварочного аппарата, лазерного нивелира и угловых шлифмашин. Общая стоимость похищенного превысила 30 000 рублей.

Спустя время оперативники задержали безработного 26-летнего подозреваемого. Похищенное обнаружилось у него дома.

На данный момент установлена причастность молодого человека к совершению похожего преступления.

Как сообщалось ранее, мошенники добрались до доставки цветов в Саранске.

Источник: izvmor.ru