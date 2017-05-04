Мордовский национальный драмтеатр закрывает сезон

Мордовский драмтеатр решил закрыть сезон 12 мая необычным пока для Саранска экспериментом.

Безусловно, зрителям покажут и премьерный спектакль "Ретро" по пьесе Александра Галина. Однако за полтора часа вплоть до представления в фойе планируется организовать разнообразные мастер-классы – по визажу, созданию причесок и даже росписи по телу – мехенди и боди-арт.

Консервативную часть посетителей, возможно, более привлечет экспозиция неповторимых украшений, созданных местными умельцами, и мастер-классы по изготовлению собственными руками различных сувениров, авторских открыток, альбомов, рамок и пр. Нечто экзотическое обещает продемонстрировать либо угостить "Клуб любителей чая". А самые азартные и активные смогут порезвиться на хороводно-игровой площадке.

Кроме того, организаторы гарантируют устроить гостям фотосессию с любимыми актерами театра.

Как сообщалось ранее, школьникам Саранска устроили "Фронтовые будни".

Источник: izvmor.ru